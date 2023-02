Heitere Aussichten in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach(dpa/lrs) - . Narren in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich freuen: Am Rosenmontag und darüber hinaus wird es bis auf ein paar Wolken heiter und mild. Bis zu 15 Grad sind am Rosenmontag drin, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Süden wird es sogar sonnig. Dazu kommt ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, der gegen Abend nachlässt. Die Nacht wird bewölkt, bleibt aber bei Tiefstwerten zwischen 6 und 1 Grad trocken.