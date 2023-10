Hering fordert mehr Geld für politische Bildung

Mainz (dpa/lrs) - . Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering hat mehr Geld für politische Bildung und für Demokratieprojekte gefordert - und zwar sowohl vom Bund als auch im Landeshaushalt. „Angesichts der zunehmend menschenfeindlichen, diskriminierenden, rechtsextremistischen und antisemitischen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, muss die politische und demokratische Bildung weiter dauerhaft gestärkt werden“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Mainz.