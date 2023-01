Hering und Ebling verurteilen Angriffe auf Rettungskräfte

„Gewalt gegen Einsatzkräfte, also gegen Menschen, die sich für unser aller Schutz in gefährliche Situationen begeben, ist das Allerletzte und nicht zu tolerieren“, sagte Innenminister Ebling. „Es handelt sich um ein Problem, das nicht nur in der Silvesternacht vorkommt, sondern leider das ganze Jahr über aktuell ist. Ein Böllerverbot trifft deshalb nicht den Kern des Problems.“ Die Landeschefin der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz, hatte nach den Angriffen unter anderem in Koblenz-Neuendorf ein solches Verbot gefordert.