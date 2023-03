Hertha mit Berliner Duo - Mainz noch ohne Onisiwo

Berlin (dpa) - . Hertha-Trainer Sandro Schwarz setzt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf gebürtige Berliner. In Marton Dardai und Jessic Ngankam kehren für das Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwei ehemalige Hertha-Jugendspieler in die Startformation der Hertha im Olympiastadion zurück.