Hertha verliert Richter an Mainz - Serdar nach Italien

Berlin (dpa/bb) - . Nach zwei Jahren verlassen Marco Richter und Suat Serdar den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Der bisherige Kapitän Richter wechselt vom Bundesliga-Absteiger zurück in die erste Liga zum FSV Mainz 05. Serdar zieht es in Richtung Italien. Der 26-Jährige wird für eine Saison an den Serie-A-Club Hellas Verona verliehen. Die Personalien teilte Hertha am Dienstagabend mit.