Hessische Landeshauptstadt tritt Kulturregion bei

Mit Wiesbaden wächst die gemeinnützige GmbH auf 54 Mitglieder. Sie umfasst insgesamt über 3,6 Millionen Einwohner in Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Der Verbund will die Kulturvielfalt in der Region mit Museen, Bühnen, Parks und Gärten bis zu Orten der Industriekultur bekannter machen.