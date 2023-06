Hetze im Netz: Polizei auch in Rheinland-Pfalz unterwegs

Mainz/Wiesbaden (dpa/lrs) - . Im Rahmen einer bundesweiten Aktion ist die Polizei am Mittwochmorgen auch in Rheinland-Pfalz gegen Hass und Hetze im Internet vorgegangen. Es seien im Land zwei Durchsuchungsbeschlüsse im Gebiet des Polizeipräsidiums Mainz und einer im Bereich des Polizeipräsidiums Trier vollstreckt worden, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) in Mainz. Deutschlandweit gab es nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden rund 130 „polizeiliche Maßnahmen“ wie beispielsweise Wohnungsdurchsuchungen und Vernehmungen.