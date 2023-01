Hinweise aus dem Internet führen zu Hausdurchsuchung

Speyer (dpa/lrs) - . Ein Kampfrucksack und eine Schutzweste der Bundeswehr, die ein Mann im Internet verkaufen wollte, hat die Polizei zu einer Hausdurchsuchung in Speyer veranlasst. Bei der Razzia am Mittwoch und Donnerstag seien mehrere Waffen, Waffenteile und Militärausrüstungsgegenstände sichergestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend. Nach einer ersten Einschätzung von Spezialisten des Landeskriminalamtes handelte es sich überwiegend um unbrauchbar gemachte Waffen. Die waffenrechtliche Beurteilung ist noch nicht abgeschlossen.