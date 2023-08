Hoch lädt nach Insolvenz von Klinikgesellschaft zu Treffen

Mainz (dpa/lrs) - . Nach der Insolvenz der DRK-Trägergesellschaft mehrerer Kliniken in Rheinland-Pfalz lädt Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) zu einem Treffen nach Mainz. Bei dem runden Tisch am kommenden Mittwoch (16. August) seien Vertreter der DRK gemeinnützige Krankenhausgesellschaft mbH Rheinland-Pfalz, aus der Kommunalpolitik, von der Krankenhausgesellschaft, der Landesregierung sowie Arbeitnehmervertreter dabei, teilte das Ministerium am Freitag mit. Es gehe darum, gemeinsam ein zukunftsfähiges Konzept für die Neuausrichtung und Sanierung der betroffenen Kliniken zu entwickeln. Oberste Priorität habe die Sicherung der ambulanten und stationären Versorgung.