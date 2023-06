Hoch rechnet mit Eckpunkten für Reform bis Mitte Juli

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht eine Verständigung mit den Ländern auf Eckpunkte einer Krankenhausreform in greifbarer Nähe, trotz noch offener Fragen. Man sei sehr viel weiter gekommen und habe in einigen Punkten Gemeinsamkeiten entdeckt, hatte der SPD-Politiker nach den Beratungen in Berlin gesagt. Die Reform solle wie vorgesehen am 1. Januar 2024 in Kraft treten können.