Hochschulen Rhein-Main: Länderübergreifende Zusammenarbeit

Frankfurt (dpa) - . Die Universitäten in Frankfurt, Darmstadt und Mainz wachsen immer mehr zusammen. Unter dem Dach Rhein-Main-Universitäten (RMU) bieten sie inzwischen sieben Kooperations-Studiengänge an, weitere sind in Vorbereitung, wie der Frankfurter „UniReport“ berichtet. Seit März haben die RMU auch eine eigene Geschäftsstelle.