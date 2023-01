Hochwasser an der Mosel: Eher entspannte Lage am Rhein

Mainz (dpa) - . Nach fortgesetzten Regenfällen ist das Wasser der Mosel am Wochenende deutlich gestiegen. Am Pegel Trier wurde am Sonntag die Hochwassermarke II überschritten - am Vormittag registrierte der Hochwassermeldedienst des Landesamts für Umwelt in Mainz einen Wasserstand von 6,44 Metern mit weiter steigender Tendenz. Für Montag erwarteten die Experten, dass die Mosel dann zunächst weiter auf dem dann erreichten Stand von etwa sieben Metern verharrt.