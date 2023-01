Hochwasser beeinträchtigt Schiffe: Sinkende Pegelstände

Koblenz/Trier (dpa/lrs) - . Ein leichtes Hochwasser beeinträchtigt nach vielem Regen noch die Schifffahrt auf dem Rhein. Doch in den nächsten Tagen werden hier und bei der Mosel wieder fallende Pegelstände erwartet. Der Deutsche Wetterdienst sagte am Dienstag eher weniger Regen und Schneefall in dieser Woche voraus.