Hochwasser sorgt an Mosel für überflutete Straßen und Wege

An der Lahn waren nach einem Anstieg der Wasserstände am Wochenende die Höchststände am frühen Montag erreicht. Das Meldezentrum sagte eine „fallende Tendenz“ voraus. „Ein erneuter Wiederanstieg in den nächsten Tagen wir nicht vorhergesagt.“ Auch an der Nahe werde der Wasserstand ab Dienstag wieder fallen, ebenso an der Glan.