Höchster Krankenstand von AOK-Versicherten im Jahr 2022

Eisenberg (dpa/lrs) - . Im Jahr 2022 haben sich so viele AOK-Versicherte in Rheinland-Pfalz wie seit über 30 Jahren nicht bei ihren Arbeitgebern krankgemeldet. Mit 6,4 Prozent erreichte der Krankenstand den höchsten Wert seit Beginn der gesamtdeutschen Erhebung im Jahr 1991, wie die AOK der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mitteilte. Atemwegserkrankungen waren der Grund für die meisten Krankmeldungen. Sie machten mit 36,9 Prozent gut ein Drittel der Arbeitsunfähigkeitsfälle aus. Diese Quote war damit mehr als doppelt so hoch wie im Jahr 2021, als sie bei 15,1 Prozent lag.