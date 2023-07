Höchster Krankenstand von Barmer-Versicherten im Jahr 2022

Mainz (dpa/lrs) - . Im Jahr 2022 hat die Krankenversicherung Barmer einen Rekordwert bei Krankmeldungen in Rheinland-Pfalz verzeichnet. Der Krankenstand lag im vergangenen Jahr bei 6,3 Prozent, wie die Barmer in Mainz am Dienstag mitteilte. „Das heißt, dass an einem durchschnittlichen Kalendertag von 1000 Beschäftigten aus Rheinland-Pfalz 63 arbeitsunfähig gemeldet waren“, sagte Dunja Kleis, Geschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. 2021 hatte der Krankenstand bei 4,8 Prozent gelegen.