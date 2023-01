Hoher Schaden bei Brand eines Einfamilienhauses

Zweibrücken (dpa/lrs) - . Beim Brand eines Einfamilienhauses in Zweibrücken ist ein hoher Schaden entstanden. Das Feuer sei am Mittwochabend ausgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Alle Bewohner konnten sich demnach unverletzt aus dem Haus retten. Nach etwa einer Stunde hatten die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht. Laut Polizei beträgt der Schaden zwischen 75.000 und 100.000 Euro. Die Brandursache sei noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein technischer Defekt wahrscheinlich das Feuer ausgelöst.