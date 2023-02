Hohes Interesse an Briefwahl für OB-Entscheidung in Mainz

Mainz (dpa/lrs) - . Gut eine Woche vor der Oberbürgermeisterwahl in Mainz zeichnet sich ein hohes Interesse an der Stimmabgabe im Wohnzimmer ab. „Wir merken, dass die Briefwahlbeteiligung nochmal extrem gestiegen ist“, sagte am Freitag der Leiter des Bürgeramts, Andreas Drubba. Bislang wurden 43.343 Wahlscheine für die Briefwahl ausgestellt; mehr als 20.000 Bürgerinnen und Bürger haben bereits gewählt.