Holztransporter kippt auf Waldweg um: Fahrer schwer verletzt

Steffeln/Prüm (dpa/lrs) - . Der Fahrer eines Holztransporters ist auf einem Waldweg in der Eifel mit seinem Gefährt umgekippt und schwer verletzt worden. Vermutlich sei der Weg in Steffeln (Kreis Vulkaneifel) nach dem vielen Regen am Montagmorgen unter dem Gewicht des mit Langhölzern beladenen Fahrzeugs am Rand abgesackt, teilte die Polizei in Prüm mit. Dadurch geriet der Auflieger in Schieflage und das gesamte Gespann kippte nach rechts um. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus.