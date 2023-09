Koblenz (dpa/lrs) - . Wegen eines Feuers ist am Sonntag ein Hotel in Koblenz-Güls evakuiert worden. Zwei Menschen hätten dabei eine leichte Rauchvergiftung erlitten, berichtete die Polizei. Die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt. Die Hotelgäste und das Personal konnten nach dem Einsatz mit zahlreichen Kräften wieder in das Hotel zurückkehren.