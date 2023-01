„Housing First“ für Wohnungslose beginnt in drei Kommunen

Das Projekt „Housing First“ (Zuerst eine Wohnung) verzichtet darauf, die Vermittlung einer Wohnung an Suchtkranke oder an Menschen mit einer psychischen Erkrankung an die Erfüllung bestimmter Auflagen wie Therapien oder Abstinenz zu knüpfen. Bei bisherigen „Housing-First“-Projekten in Deutschland, Europa und den USA sei Wohnungslosigkeit in vielen Fällen dauerhaft beendet worden, erklärte das Sozialministerium.