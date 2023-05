Hubig will mit moderner Schulordnung Inklusion voranbringen

Mainz (dpa/lrs) - . Der rheinland-pfälzische Landtag hat kontrovers über mehr gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung in den ersten Schuljahren debattiert. „Alle jungen Menschen sollen die Möglichkeit bekommen, gemeinsamen Unterricht in der Regelschule zu besuchen“, erläuterte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Weber, am Donnerstag einen Antrag der Ampel-Fraktionen.