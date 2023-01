Hund läuft auf Radweg: Radfahrer stürzt und verletzt sich

Mainz (dpa/lrs) - . Weil ein nicht angeleinter Hund plötzlich vor sein Fahrrad lief, ist ein 58 Jahre alter Mann in Mainz gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Fahrradfahrer aus Ingelheim erlitt dabei am Montag mehrere Knochenbrüche, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Hund war in einiger Entfernung zu seinem Herrchen zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße gelaufen und auf dem Radweg stehen geblieben. Um nicht mit dem Tier zusammenzustoßen, machte der Fahrradfahrer eine Vollbremsung und stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt gegen den Hundehalter.