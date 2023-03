Hundewelpe sitzt auf Hochhausdach in Regenrinne fest

Germersheim (dpa) - . Ein Hundewelpe hat im rheinland-pfälzischen Germersheim auf dem Dach eines sechsstöckigen Hochhauses in einer Regenrinne festgesessen und ist von Rettungskräften befreit worden. Anwohner hatten den Notfall am Sonntag gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Hund Milow sei in einem unbeobachteten Moment über die Dachterrasse auf Erkundungstour gegangen. Zur Rettung lehnte sich demnach einer der Feuerwehrleute mit Hilfe der Polizisten über die Dachterrasse und zog das Tier zurück in die Wohnung. Der Welpe konnte seinen Haltern wohlbehalten zurückgegeben werden. Die Feuerwehr Germersheim war mit drei Fahrzeugen und zehn Kräften im Einsatz.