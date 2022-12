Andernach (dpa/lrs) - . Ein ICE ist bei Andernach mit Steinen beworfen worden. Sie sollen am Donnerstag von spielenden Kindern geworfen worden sein und verursachten einen Riss der Frontscheibe, wie die Bundespolizei in Trier am Freitag mitteilte. Die Bahnstrecke wurde für knapp eine Stunde gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten.