IHK „nicht ganz so pessimistisch“ für Konjunktur 2023

Beim Thema Fuel Switch, also dem Wechsel von Erdgas auf Öl, sei der politische Entscheidungsprozess sehr zäh. „Wir sind näher an der Wirtschaft dran und merken, wie dort der Krisenmodus läuft“, kritisierte Rössel. „Da geht es ums Überleben. Wenn wir das dann an Politik und Verwaltung hinübertragen, merken wir mitunter, dass die dort noch coronamüde und digitalisierungsschwach sind.“