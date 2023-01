IHK: Viel Zeit bei Zukunftsthema Biotechnologie verloren

Nach seiner Ansicht fehlt es an Tempo. So werde die vom Land in Auftrag gegebene Studie zum Biontechnologie-Standort zu dem erwartbaren Ergebnis kommen, dass Rheinland-Pfalz Potenziale habe und es neben der Landeshauptstadt wichtige weitere Standorte gebe und diese vernetzt werden müssten. Das hätte man aber schon alles bereits erledigen können, kritisierte Rössel. „Da wird eine Riesen-Studie in Auftrag gegeben, an der ein Jahr lang geschrieben wird.“