Immer mehr Kommunen wollen ukrainische Städtepartnerschaften

Trier (dpa/lrs) - . Die Stadt Trier strebt eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt an. Koblenz hat die Weichen für solch ein Bündnis bereits gestellt und Ludwigshafen ist noch einen Schritt weiter: Seit Ende 2022 besteht dort eine Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Swjahel. Ganz klar: Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beschäftigen sich immer mehr Kommunen in Rheinland-Pfalz und auch im Saarland mit der Frage, ob sie Partnerschaften mit jeweils vergleichbaren Städten in der Ukraine eingehen sollen.