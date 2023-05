Importerlaubnis für nicht zugelassene Kinder-Antibiotika

Mainz (dpa/lrs) - . Rheinland-Pfalz erlaubt die Einfuhr von nicht zugelassenen Antibiotika-Säften aus dem Ausland. Das für den Arzneimittelverkehr zuständige Landesamt für Jugend und Soziales werde in einer Allgemeinverfügung den Großhandlungen und Apotheken im Land gestatten, diese Medikamente zu importieren, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage in Mainz mit. Zuvor hatte es Medienberichte zu dem Vorhaben gegeben.