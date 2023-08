In Rheinland-Pfalz fehlen Dolmetscher für Gebärdensprache

Manchmal brauche es Dolmetscher auch in Randzeiten und das kurzfristig, sagte Dachtler. Dann werde es besonders problematisch, jemanden zu finden. In anderen Bundesländern gebe es eine Art Kontingent an Dolmetschern, die Bereitschaft haben. In Rheinland-Pfalz sei schon häufig angesprochen worden, dass das wünschenswert sei - nach wie vor gebe es so etwas hier aber nicht.