In Rheinland-Pfalz gelten 52 Kinder als vermisst

Mainz (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz werden im Juni 52 Kinder unter 14 Jahren vermisst. Im Vergleich zum selben Zeitpunkt im Vorjahr sei dies ein Kind mehr, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz in Mainz auf dpa-Anfrage mit. In den meisten Fällen könnten die Hintergründe der Vermisstenfälle aufgeklärt werden. Gründe für das Verschwinden von Kindern seien beispielsweise Abenteuerlust, Streit innerhalb der Familie oder Kindesentziehungen aufgrund von Sorgerechtsstreitigkeiten.