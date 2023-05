In Schutzplanke gedrängt: Autofahrer verfolgt Wagen

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Nach einem Verkehrsunfall bei Ludwigshafen hat ein Autofahrer den Verursacher mit seinem Wagen für rund 20 Kilometer selbst verfolgt. Das Fahrzeug des 42-jährigen war am Dienstagabend zunächst von dem alkoholisierten Autofahrer ausgebremst und in eine Schutzplanke gedrängt worden, wie die Polizei mitteilte. Danach sei der Missetäter unbeirrt weitergefahren. In Speyer stoppte ihn die Polizei, der Mann musste seinen Führerschein abgeben.