In Wohnung verschanzt: Polizei nimmt Mann mit Messer fest

Nierstein (dpa) - . Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) einen Mann festgenommen, der sich mit einem Messer am Morgen in der Wohnung eines Familienangehörigen verschanzt hatte. Angehörige des SEK hätten den 31-Jährigen beim Versuch überwältigt, aus dem Fenster zu fliehen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag. Der Mann sei unverletzt. Er soll ersten Angaben zufolge in einem „psychischen Ausnahmezustand“ gehandelt haben.