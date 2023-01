Inflation 2022 auf Rekordhöhe: Verlangsamung am Jahresende

Im Gesamtjahr 2022 trieben die hohen Preise für Energie und Lebensmittel die Inflation in Rheinland-Pfalz auf 7,6 Prozent, wie die Statistiker in Bad Ems weiter mitteilten. Zwar lägen ihnen landesweite Daten erst seit 1995 vor. Zu vermuten sei aber, dass sich das Leben wie auch bundesweit 2022 in Rheinland-Pfalz so stark verteuerte wie noch nie seit Gründung der Bundesrepublik. Das Statistische Bundesamt teilte am Dienstag anhand erster Schätzungen eine Rekord-Jahresinflation 2022 von 7,9 Prozent in Deutschland mit.