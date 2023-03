Infokampagne für neue kommunale Mitarbeiter im Flutgebiet

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - . Angesichts des Personalmangels in den kommunalen Verwaltungen im flutgeschädigten Ahrtal soll eine Infokampagne weitere Mitarbeiter anlocken. Die vom Land Rheinland-Pfalz organisierte und finanzierte Kampagne soll im Sommer in überregionalen Medien, Fachzeitschriften und sozialen Medien starten, kündigte die Landesregierung an.