Innenminister verteidigt Auflagen für Fastnachtsumzüge

Mainz (dpa/lrs) - . Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) hat die strengeren Sicherheitsauflagen für Fastnachtsumzüge verteidigt. „Ein Umzug, auch in Frankenthal, zieht viele tausend Besucher an und die wollen natürlich auch die Gewähr dafür haben, dass sie das unbeschwert feiern können“, sagte Ebling am Mittwoch im Gespräch mit den Fernseh-Nachrichten von „SWR aktuell RP“. Die pfälzische Stadt hatte ihren Umzug am Dienstag abgesagt. Sie begründete die Entscheidung mit gestiegenen Sicherheitsauflagen.