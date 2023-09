Insektenzähl-Aktion: Erdhummeln summen an der Spitze

Mainz (dpa/lrs) - . Bei der Insektenzähl-Aktion des Naturschutzbundes Nabu sind wieder die Erdhummeln an die Spitze gesummt. Wie bereits im vergangenen Jahr sei kein anderes Tier sowohl deutschlandweit als auch in Rheinland-Pfalz öfters gesichtet worden, wie der Nabu in Mainz am Freitag mitteilte. Deutlich öfter als in den Vorjahren wurde die Blaue Holzbiene gezählt, das große Insekt mit der schwarz-bläulichen Farbe findet demnach gute Lebensbedingungen und breitet sich weiter aus.