Israel-Flagge in Mainz angezündet: Stadt hisst neue Flagge

Die Stadt Mainz hisste nach dem Vorfall am Donnerstag eine neue israelische Flagge vor dem Stadthaus. Diese soll nun noch am Freitag und Samstag jeweils tagsüber hängen und in der Nacht abgehängt werden, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Die Kriminalpolizei bat am Abend um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.