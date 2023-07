Jagdverband lehnt Pläne für neues Jagdrecht ab

Mainz/Gensingen (dpa/lrs) - . Mit der geplanten Neufassung des Jagdrechts bringt das Land Rheinland-Pfalz die Jäger gegen sich auf. Aus Protest gegen den Gesetzentwurf rief der Landesjagdverband am Mittwoch in Gensingen seine knapp 20 000 Mitglieder dazu auf, bei Unfällen verendete Wildtiere nicht mehr mitzunehmen. Die als „Warnstreik“ verkündete Aktion ist zunächst bis Ende August befristet. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) wies die Kritik des Jagdverbands an den Gesetzesplänen zurück.