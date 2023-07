Jagdverband: „Warnstreik“ gegen neues Jagdgesetz

Mainz/Gensingen (dpa/lrs) - . Aus Protest gegen das geplante neue Jagdgesetz in Rheinland-Pfalz hat der Landesjagdverband seine Mitglieder dazu aufgerufen, nach Wildunfällen ab sofort keine toten Tiere mehr einzusammeln. Der sogenannte Warnstreik sei zunächst bis Ende August befristet, teilte der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Gensingen mit. In dem Verband sind knapp 20.000 Jägerinnen und Jäger organisiert.