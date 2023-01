Jahresbilanz 2022: Neun Lotto-Millionengewinne im Land

Lotto Niedersachsen als federführende Gesellschaft im Deutschen Lotto- und Totoblock kündigte unterdessen den Beginn einer neuen Ära am 18. Januar 2023 an: „Im umgestalteten Ziehungsstudio in Saarbrücken kommen neue Ziehungsgeräte für Lotto 6 aus 49 und die Superzahl sowie neue Lottokugeln zum Einsatz.“ Die aktuellen Maschinen gingen nach gut 60 Jahren in den Ruhestand - zugunsten von Transparenz: „Durch die Vergrößerung der Ziehungstrommel sowie eine zusätzliche Kamera, die erstmalig auch das Innere der Lottoziehung in der Ziehungstrommel filmt, können alle Zuschauer den Ziehungsvorgang noch besser nachvollziehen.“