Jüdische Kinder sollen sich in Schulen sicher fühlen

Mainz (dpa/lrs) - . Bildungsministerin Stefanie Hubig macht sich für ein konsequentes Vorgehen bei antisemitistischen Verdachtsfällen an den Schulen in Rheinland-Pfalz stark. Zwar seien bei der Meldestelle für menschenfeindliche, rassistische und antisemitische Vorfälle in den vergangenen zwei Jahren keine Vorkommnisse an den Schulen gemeldet worden, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Das heißt aber nicht, dass es nicht auch antisemitische Vorfälle an Schulen gab.“