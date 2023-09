Jugendherbergen rechnen dieses Jahr mit rund 950.000 Gästen

Trier (dpa/lrs) - . Bei den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland geht es deutlich bergauf. In diesem Jahr werde mit mehr als 950.000 Übernachtungen gerechnet, 100.000 mehr als ein Jahr zuvor, teilte der Verband der Jugendherbergen am Samstag mit. Doch auch nach der Corona-Pandemie gebe es viele Herausforderungen, erklärte Verbandspräsident Karl Peter Bruch. Er wies auf die Energiekrise und die Inflation mit stark steigenden Preisen und Kosten hin. Diese könnten nicht in vollem Umfang an die Gäste weitergegeben werden.