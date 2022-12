Jugendliche nach Straßenbahn-Entgleisung gesucht

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Nach der Entgleisung einer Straßenbahn in Ludwigshafen vor einigen Wochen fahnden Ermittler nach zwei Jugendlichen. Diese hätten im Oktober Steine auf die Gleise gelegt, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstag mit. Das habe dazu geführt, dass die Bahn aus den Gleisen gesprungen sei. Damals entstand laut Polizei ein Schaden von rund 300.000 Euro.