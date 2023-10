Jugendliche schlagen auf Autos und versprühen Reizstoff

Haßloch (dpa/lrs) - . Jugendliche haben in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) einen Fahrradfahrer mit Reizstoff angesprüht und auf Autos geschlagen. Sie hätten sich am Freitagnachmittag außerdem auf die Fahrbahn gestellt und den Verkehr behindert, teilte die Polizei am Abend mit. Der Fahrradfahrer musste den Angaben zufolge ärztlich behandelt werden. Die Jugendlichen flüchteten vor dem Eintreffen der Beamten. Die Polizei bat um Hinweise.