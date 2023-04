Jugendlicher mit Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus

Gerolstein (dpa/lrs) - . Ein Jugendlicher mit einer Spielzeugpistole hat in Gerolstein im Landkreis Vulkaneifel einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine Zeugin am Dienstagmittag die Polizei informiert, dass sie glaube, einen Jugendlichen mit einem pistolenähnlichen Gegenstand im Bereich einer Schule gesehen zu haben. Sofort seien „starke Polizeikräfte“ dorthin gesandt worden, hieß es weiter. Wie sich dann herausgestellt habe, habe der 16-Jährige das Spielzeug in einem gegenüberliegenden Geschäft für einen Kindergeburtstag gekauft, seinen Freunden gezeigt und dann im Rucksack verstaut.