Jugendlicher Mopedfahrer bei Sturz schwer verletzt

Nimsreuland (dpa/lrs) - . Ein Jugendlicher ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit seinem Moped an einer Leitplanke gestürzt und schwer verletzt worden. Der 16-Jährige sei am Dienstag auf dem Weg Richtung Lasel mit seinem Kleinkraftrad nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Daraufhin habe er leicht die Leitplanke berührt und sei anschließend über sie hinweg auf eine darunter liegende Grünfläche gefallen.