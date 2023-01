Junge verursacht mit Pfefferspray Rettungseinsatz an Schule

Diez (dpa/lrs) - . Ein zwölf Jahre alter Junge hat an einer Schule in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) mit einem Pfefferspraygerät einen Rettungseinsatz verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte der Schüler den Reizstoff am Donnerstag mutmaßlich versehentlich versprüht. Etwa zehn Mitschüler klagten daraufhin über Atemwegsreizungen. Polizei, Notarzt und mehrere Krankenwagen rückten an. Ernstlich verletzt wurde niemand.