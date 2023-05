Junge vor Bus geschubst: Fahrer bremst rechtzeitig

Saarburg (dpa) - . Einen folgenschweren Unfall hat ein Busfahrer in Saarburg (Landkreis Trier-Saarburg) am Dienstag in letzter Sekunde verhindert: Beim Sturz eines 13-Jährigen vor seinen Bus gelang es ihm mit einer harten Bremsung, den Jungen nur leicht zu touchieren. Wie die Polizei mitteilte, zog sich der 13-Jährige nur leichte Verletzungen durch den Sturz zu.