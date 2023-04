Junger Fahrer kracht in Lkw und wird schwer verletzt

Gau-Bickelheim (dpa/lrs) – . Ein 22-Jähriger ist mit seinem Auto auf der Autobahn 61 bei Gau-Bickelheim (Landkreis Alzey-Worms) in einen vorausfahrenden Lastwagen gekracht und schwer verletzt worden. Der Wagen des jungen Mannes fing sofort Feuer, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Ersthelfer befreiten den Mann demnach aus seinem brennenden Fahrzeug. Anschließend sei der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht worden.